米国、カナダ、メキシコで共催されるサッカーの２０２６年Ｗ杯の組み合わせ抽選会が５日、米ワシントンで行われた。日本は１次リーグＦ組に入り、初戦はオランダ、第２戦はチュニジア、第３戦は欧州プレーオフの勝者との対戦が決定。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表の福西崇史氏が分析した。◇◇◇普通の組に入ったという印象だ。オランダが強いとか、チュニジアも力があるのは分かっていること。プレーオ