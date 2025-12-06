12月6日、ブレックスアリーナ宇都宮で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第12節が行われ、宇都宮ブレックスが秋田ノーザンハピネッツをホームに迎えた。 この試合、宇都宮にとって明るいニュースとなったのが小川敦也の復帰だ。ケガの影響で戦列を離れていた背番号7が、第1クォーター残り1分56秒にコートへ足を踏み入れると、ホームのブレックスアリ