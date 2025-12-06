ずいぶん見慣れた白い壁の家。呼び鈴を鳴らすと、すぐに「はーい」という元気な声が聞こえた。迎えてくれたのは秋山美知子さん。１１月１２日に７６歳の誕生日を迎えた。美知子さんを訪ねる２週間ほど前、記者はこんな連絡をもらっていた。（秋山美知子さん）「聞いてよ。誕生日プレゼントって、修大から試合のチケットと航空券が届いたの。だから見に行くんだわ」「修大」とは美知子さんの孫、Ｊ２ＦＣ今治でプレーす