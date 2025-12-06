◇柔道グランドスラム（GS）東京大会第1日（2025年12月6日東京体育館）女子48キロ級は、古賀若菜（24＝JR東日本）が連覇を達成した。決勝で吉野紗千代（20＝帝京大）を逆転の一本勝ちで破った。「日本人が4人出場していて、他の国際大会より緊張した。優勝できてよかった」。古賀の偽らざる心境だった。パリ五輪金メダルの角田夏実が不在の階級で、代表争いの先頭を行くが、準決勝は3人が日本選手。結果がほしい大会だった