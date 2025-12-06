自殺を防ぐために電話相談に応じる東京都内の「いのちの電話」で、ボランティアによって担われる相談員の不足が深刻化している。職場や家庭、学校での悩み相談に応じているが、人員不足で電話がつながりにくい状態が続き、相談件数も減少傾向にあり、当事者たちは「活動が立ち行かなくなる」と危機感を募らせている。（大原圭二）朝から夜まで「電車に飛び込もうと思ってホームにいる」「死ぬ準備をしている」――。今年６月