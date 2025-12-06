阪神の湯浅京己投手が6日、大阪市此花区の果物店「ふるぅつふぁみり〜」主催のトークショーに出演した。集まったファン約300人を前にシーズン中の秘話や大好物のスイーツのエピソードを披露。国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」からの復帰過程での苦労なども明かした。幼少期から果物を口にしてきた右腕はこの日、イベント出演前に「ふるぅつふぁみり〜」に立ち寄って果物も購入。シャインマスカットなどを手にして目を輝