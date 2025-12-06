ＤｅＮＡの育成１位清水詩太内野手（京都国際）が６日、横浜市内で新入団選手歓迎会に出席し「ハマの恐竜」になると誓った。恐竜で有名な福井県出身で、「恐竜のようにガッツあるプレーで皆さんの期待に応えたい」と意欲をみせた。現在は体作りのために体重増加中で入寮までに４キロ増を目標に掲げる。その上で早期の支配下登録を目指し「プロに入る事が目標ではなくて１軍で活躍してこそがプロ野球選手。育成だと１軍に出る権