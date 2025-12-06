アイドルグループ「#2i2」（ニーニ）の森嶋あんりの1st写真集が2026年3月4日（水）に発売されることが決定し、先行カットが公開された。 『森嶋あんり 1st写真集（仮）』 『森嶋あんり 1st写真集（仮）』 本作は、アジア屈指のリゾート地であるフィリピンのセブ島と、森嶋自身が生まれ育った思い出の地である群馬県の2か所で撮影。 セブ島パートでは「現在の姿」として思う存分にリゾートデートを満喫する姿を、そして群