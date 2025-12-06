ＤｅＮＡの木村洋太球団社長が６日、報道陣の取材に応じ、保留者名簿を外れた日本人選手の獲得には消極的であることを明かした。木村社長は「保留者名簿でサプライズはなかったということで、日本人選手については動いている状況ではない」とした。また残留交渉をしていたケイがホワイトソックスと合意したことを受け「新しい先発投手をとりたい。また野手も補強したい。両方動いている」と外国人助っ人補強の現状についても言