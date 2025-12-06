Dannie Mayが、11月26日に配信開始となった新曲「FULL PRIDE」のMVを公開した。◆Dannie May 動画本楽曲は、1月7日にリリースすることが発表されている3rdアルバム『MERAKI』より先駆けて配信となった、Dannie Mayが放つ渾身の応援歌になっているという。MVは、「アストロビート」「FUNKY MUSIC!!」なども担当した“提供わたし。”とコンビを組んだアニメーションMVとなっている。小さい頃、夢で出てくるようなわちゃわちゃな世界