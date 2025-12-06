巨人は６日、都内のホテルで巨人軍ＯＢ会総会・懇親会を開催。現役首脳陣、球団幹部含め６７人が出席した。新任コーチ紹介も行われそれぞれ登壇。石井琢朗２軍監督は「５年前、ジャイアンツでは２年間ほどお世話になりまして、今回５年ぶりに、違う立場で、特に育成というところで重責を担う立場を任されました。１軍の阿部監督と３軍の会田監督とうまく連携を取って、一人でも多く１軍で活躍する選手を育成できればと思って