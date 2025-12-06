胎内記憶を持つ子がいる、という話を聞いたことがありますか？ 今回は筆者の息子が話した、まさかの記憶のお話をご紹介します。 胎内記憶なんて、本当にあるのかな？ 私は妊娠中悪阻が酷く、長い時間寝込んでいました。動くと気持ち悪くなってしまうので、横になってひたすらスマホを見る日々。 しんどい悪阻で気分が落ち込む中、ふと目に飛び込んできた記事は『胎内記憶』のお話でした。そんな奇跡的なことがあるのだろうか