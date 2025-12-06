ENVii GABRIELLAが、12月6日にオフィシャルファンクラブ「ENGA部」スペシャルイベント＜ENGA部 大感謝祭2025＞を東京・池袋Club Mixaで開催した。同イベント内でBlu-ray『ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2025 ENGABALL at Zepp DiverCity(TOKYO)』を2026年2月4日に発売することを発表した。◆ENVii GABRIELLA 画像もはや毎年恒例となった年末の＜ENGA部 大感謝祭＞。2025年にリリースされたメジャー2ndフルアルバム『ENGABALL』から