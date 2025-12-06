巨人は６日、都内のホテルで巨人軍ＯＢ会総会・懇親会を開催。現役首脳陣、球団幹部含め６７人が出席した。新任コーチ紹介も行われそれぞれ登壇。会田有志３軍監督は「私は実績がない立場でこのような重責を担うということで、引退してから勉強してきました。育成という大変難しい部分ですが、阿部監督、石井監督とコミュニケーションを取って一人でも多くの戦力を育て上げたいと思っています。先日、流行語大賞で働いて働い