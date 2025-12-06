巨人は６日、都内のホテルで巨人軍ＯＢ会総会・懇親会を開催。現役首脳陣、球団幹部含め６７人が出席した。新任コーチ紹介も行われそれぞれ壇上であいさつ。西村健太朗３軍投手コーチは「現役引退して７年、今まで野球振興部で子どもたちに野球を教えてきました。来年度から若手の育成選手が多いと思いますが、一人でも多く支配下に近づけ１軍の勝利に貢献できるように一生懸命頑張っていきます。まだまだ若いので選手たちと