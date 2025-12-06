日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」にて、世界のチーズグルメを楽しむグルメイベント「メルティーチーズ・クリスマスマーケット2025」が、2025年12月19日(金)から25日(木)までの7日間限定で開催。「冬を楽しむ世界のチーズグルメ」をテーマに、全15か国30種類以上のチーズ料理やホットドリンクが集結し、心も体も温まる特別なクリスマス体験を提供します。 イオンレイクタウン「メルティーチーズ・クリス