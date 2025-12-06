健成園が、妊娠期から産後の授乳期まで、女性の心と身体の変化に寄り添うマタニティーティー「月羊母茶（つきのよもちゃ）」を開発。2025年12月1日より、クラウドファンディングサイトMakuakeにて先行販売を開始しました。 健成園「月羊母茶（つきのよもちゃ）」  販売期間：2025年12月1日 10:00〜販売場所：クラウドファンディングサイト MakuakeプロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/tukinoyomocha/