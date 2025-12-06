エーワンベーカリーが、SNSで話題の『クリスピークレープ』を名谷グーテ限定で販売中です。「パリパリで美味しい」と評判の新感覚スイーツが、神戸・名谷の店舗に登場します。 エーワンベーカリー「クリスピークレープ」  販売店舗：名谷グーテ（兵庫県神戸市須磨区中落合2-3-1 TeTe名谷 南ゾーン1階）価格：480円(税込)〜880円(税込)ラインナップ：バターシュガー、シナモンシュガー、4種チーズ、ゴマ塩、いちご＆