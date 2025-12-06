カジュアルイタリアンレストラン「ダニエルズ」から、全面リニューアルされたパスタソース全6種が登場します。2025年12月より、ECサイトや百貨店などで販売中です。約1年の開発期間を経て、より本格的で生パスタの食感に合う味わいを追求しました。イタリア直輸入のパスタマシンで製造した京小麦と新鮮卵の生パスタとのセット販売も開始されます。 ダニエルズ「パスタソース」リニューアル＆生パスタセット 発売時