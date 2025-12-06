［J１最終節］柏 １−０ 町田／12月６日／三協フロンテア柏スタジアム惜しかったね。首位アントラーズを勝点１差で追う２位のレイソル。引き分け以上で逆転優勝の可能性があった。最終節で町田に１−０で勝利。やるべきことはやった。でも、マリノスに勝利したアントラーズが優勝を飾った。久しぶりに日立台へ足を運んだよ。バックスタンドの真ん中あたりで観戦。レイソルのパスサッカーを存分に堪能できた。町田は決して簡単