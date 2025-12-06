この記事の画像を見る大手鉄道グループの子会社にコネ入社したカスミは、夜職上がりの27歳。「あなたを最後の恋人にしたい」と口説く初老の環境学者をはじめ、それぞれに癖のある男たちと戯れに身体を重ねる日々。潔くも自由な「生」と「性」を謳歌するカスミだが、久々に心からときめく男性と出会ってしまう――。「性愛」「階級」「女性の自己意識」など、社会の中で女性がどう位置づけられ、どう眼差され、どう折り合いをつけ