『胚培養士ミズイロ』（おかざき真里/小学館）第7回【全8回】【漫画】『胚培養士ミズイロ』を第1回から読む夫婦の5〜6組にひと組が不妊治療を受けている現代日本。胚培養士（はいばいようし）・水沢歩は、夫婦から預かった卵子と精子を受精させる「体外受精」を行うプロ。「卵の声」を聴き、果てしない集中力が求められる医療現場には、悩みを抱えた患者が今日もやってくる。先の見えない不安だらけの不妊治療の現実を、医師側から