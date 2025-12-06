大相撲の元小結遠藤の北陣親方ら石川県出身の親方や力士が６日、同県能美市を訪れ、能登半島地震で避難生活を送る被災者らと交流した。ユニクロのイベントに日本相撲協会などが協力して実施され、同県出身の竹縄親方（元関脇栃乃洋）の合図のもと「相撲健康体操」で一斉に体を動かしたり、北陣親方が振る舞うちゃんこ鍋を一緒に食べたりして交流を深めた。１１月の九州場所前に現役を引退した北陣親方は「皆さんが一歩ずつ前