小島秀夫の右脳が大好きなこと＝○○○○●を日常から切り取り、それを左脳で深掘りする、未来への考察＆応援エッセイ「ゲームクリエイター小島秀夫のan‐an‐an、とっても大好き○○○○●」。第32回目のテーマは「監督（ボク）の“匂い”は？」です。“匂い”は、目には見えない。音楽やラジオは、聴覚だけのもの。映画やテレビ、ネットは、視覚と聴覚。ゲームは、触覚要素が少し付加されているものの、“匂い”までは取り込めて