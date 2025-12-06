滅びゆく星で新たな戦いが始まる！シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』、2026年１月10日（土）23時よりテレ東系列にて放送されることが決定。本予告やアーティスト、キャストの情報が公開された。＞＞＞キービジュアルやアーティストコメント画像などをチェック！（写真9点）1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた