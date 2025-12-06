元衆院議員の宮崎謙介氏が６日、カンテレ（関西テレビ）「ドっとコネクト」に生出演。自民党・麻生副総裁が台湾有事に関する高市首相の国会答弁について、今月３日、「中国から色々言われるぐらいがちょうどいい」と述べ、問題ないとの考えを示したことについて、コメントした。麻生氏は、１１月の高市首相の国会答弁について「今まで通りのことを具体的に言っただけで、何が悪いのかという態度で臨んでいるので、大変喜ばしい