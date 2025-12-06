アイドル黄金世代“花の82年組”の松本伊代（60）、早見優（59）が6日、東京・丸の内のCOTTON CLUBで、スペシャルコンサート「松本伊代早見優SWEET WINTER〜L−O−V−E〜」を行った。同期には中森明菜（60）小泉今日子（59）堀ちえみ（58）石川秀美（59）三田寛子（59）やシブがき隊など、そうそうたるメンバーが名を連ねる。その中でも公私ともに仲の良い2人が、昨年に引き続きコンサートを実施。昨年は芝居仕立てだったが、