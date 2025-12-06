ブリティッシュ・ロック・バンド、「Free」「Faces」で活動していたベーシストの山内テツさんが4日に亡くなっていたことが6日、家族により発表された。79歳だった。山内さんのX（旧ツイッター）に「家族一同」名義で、「大切なご報告」と題し、「いつも応援してくださっている皆さまへ。令7年12月4日、山内テツは家族に見守れる中、安らかに永眠しました」と伝えた。そして「これまでテツの音を楽しみ、温かい言葉をかけてくださっ