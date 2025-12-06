歌手の松本伊代（６０）と早見優（５９）が６日、東京・丸の内のコットンクラブでスペシャルコンサート「ＳＷＥＥＴＷＩＮＴＥＲ〜Ｌ−Ｏ−Ｖ−Ｅ〜」を開催した。花の８２年組と呼ばれアイドルとして活躍してきた同期２人のコンサート。昭和・平成の名曲を中心に、『愛』にまつわる曲をカバー。計１５曲を披露した。冒頭の「すてきなホリデイ」では、２人が客席から登場し、ファンとハイタッチしながら盛り上げた。松本