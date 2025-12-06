「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜20周年記念コンサートpart2」が6日、東京・日本武道館で行われた。OG高橋みなみ（34）と横山由依（32）、現役メンバーの向井地美音（27）、倉野尾成美（25）の4人で、「愛しさのアクセル」を披露した。4人は歴代の総監督。初代の高橋、2代目の横山、3代目の向井地、4代目で現総監督の倉野尾による夢の「総監督共演」に大きな歓声が上