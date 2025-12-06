◆明治安田J1リーグ最終節名古屋1―0福岡（6日、愛知・豊田スタジアム）0―0で迎えた後半追加タイム。福岡の日本代表DF安藤智哉が名古屋の選手を倒してPKを献上し、6戦ぶりの失点が決勝点となった。「（足を）出さなくていいところで出してしまった。地元で応援してくれる方々が来ていたので勝って終わりたかった」。故郷の愛知県豊田市に集まった約450人の期待に応えられず、唇をかんだ。福岡・安藤の応援団を掲げるスタン