小学生が自らの夢を表現した絵画コンクールの表彰式が浜松市で開かれました。 【動画】入賞作はお菓子のパッケージに！児童が描いた「夢のまち」とは…＝静岡・浜松市 今年で10回目を迎えた「あなたの描いた絵がパッケージになります」絵画コンクール。 今回は「わたしたちの夢のまち静岡」をテーマに静岡県内の小学生から358作品が寄せられました。 作品は浜松市内の杏林堂薬局などで展示され