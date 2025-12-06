◇柔道グランドスラム東京大会第1日（2025年12月6日東京体育館）男子90キロ級は今年の世界選手権覇者の村尾三四郎（JESエレベーター）が同準優勝の田嶋剛希（パーク24）を決勝で一本勝ちで破り優勝。全日本柔道連盟の定める選考規定を満たし、来年10月の世界選手権（バクー）代表に内定した。決勝は2分53秒、場外際で狙いすました大内刈りで相手を仰向けにし、一本勝ち。安堵の表情を浮かべた村尾は、「田嶋選手は（28年ロ