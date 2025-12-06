スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。11月30日（日）の放送では、恋愛で傷つくことを恐れてきた25歳女性からの悩みに、江原がアドバイスを送りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの相談＞ 私は今まで、人と真剣に付き合うことを避けてきました。幼少の頃、私には父親という存在が側にいませ