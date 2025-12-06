3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。この記事では、12月2日（火）放送の内容を紹介します。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）石原：12月に入ったので、（当番組の）“普通の講師”として、普通のことを言わせてください！今年も残すところあと1ヵ月ですな〜！ 皆さん、今年2025年