3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。12月1日（月）の放送では、新企画「都道府県限定授業」として、愛知県の生徒（リスナー）のメッセージを紹介。ミセスが「言葉の力」について語り合う場面がありました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架大森：今夜の授業（放送）は、最