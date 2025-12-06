ＤｅＮＡの成瀬脩人内野手（ＮＴＴ西日本）が６日、横浜市内で行われた新入団選手発表会に出席し、村田修一2軍監督のようになると誓った。愛称には「ハマのシュウちゃん」を掲げた２４歳は、横浜、巨人などで活躍した村田修一２軍監督を引き合いに「村田さんは日本を代表するような右バッター。修一さんで「シュウさんと呼ばれている。自分も「しゅうちゃん」と呼ばれているので、名前をファンの方に早く覚えてもらって自分も