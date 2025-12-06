バレーボールの大同生命SVリーグは6日、静岡県の沼津市総合体育館などで行われ、男子はサントリーが東レ静岡を3―0で下し、12勝目（1敗）を挙げた。大阪Bも東京GBを3―1で退け、12勝1敗。女子はNEC川崎が山形を3―1で破り、15勝2敗とした。SAGA久光、姫路はともに負けて13勝4敗となった。