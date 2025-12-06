子どもが生まれて変わった妻と変わらない夫主人公・鉄平は子どもが生まれた後の妻に不満です。「え…夕食これだけ…？」以前の妻は、ちゃんとやってくれてたのに…。家族の存在を当たり前だと思い込み、自分中心に振る舞う夫。彼はまったく気づいていないのです。子どもの世話で大変な妻を思いやるどころか、騙されたと思う鉄平。会社での飲み会で愚痴をこぼすと…。子どものかわいさがわからない夫話ができるわけでもなく、泣いて