俳優の柴咲コウが6日放送のフジテレビ系「MUSIC FAIR」（土曜後6・00）に出演し、自身のこだわりを明かした。トークテーマの「マイルール」を聞かれると、「凄く忙しく撮影とか仕事して帰ってきても1度も座らずに休まずに家事とか洗濯とか掃除とかしまくって。次に座るのはお風呂の中で入浴してる時かご飯食べる時みたいな」と帰宅してからの習慣を告白。「1度でも休むと全てが止まってしまうような気がして」とその理由を明