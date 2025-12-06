指定暴力団住吉会の会長・小川修容疑者が、3年前に元会長の自宅に侵入して現金5000万円を盗むなどしたとして6日、千葉県警に逮捕されました。警察によりますと、指定暴力団住吉会の会長・小川修司こと小川修容疑者（72）と幹部を含む傘下組織組員らあわせて4人は、2022年5月、千葉県柏市にある亡くなった住吉会の関功元会長宅に侵入し、現金5000万円を盗んだ疑いがもたれています。また、小川容疑者は、他の組員と、2023年10月、関