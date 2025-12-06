2025年12月６日、FC東京がJ１リーグ最終節で最下位のアルビレックス新潟と１−１で引き分けた。立ち上がりは不安定で９分に先行されるも45＋２分に遠藤渓太のゴールで追いついたが、逆転ゴールを奪えずホーム最終戦を勝利で飾れなかった。試合後、スタジアムにはブーイングが鳴り響く。リーグ戦は11位、ルヴァンカップと天皇杯でも結果を出せなかったのだから、当然だろう。今季を締めくくるセレモニーで、キャプテンの小泉