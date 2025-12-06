Jリーグは6日、2025明治安田J1リーグの年間総入場者数が8,073,557人を記録し、リーグの過去最多を更新したことを発表した。2025明治安田J1リーグの第38節が6日に行われ、鹿島アントラーズと柏レイソルが最終節までデッドヒートを繰り広げたレースは、鹿島の9季ぶり9度目の優勝で幕を下ろした。最終節を終えて、Jリーグは今季のＪ１リーグ年間総入場者数を「8,073,557人」と発表。1試合あたりの平均入場者数は「21,246人」と