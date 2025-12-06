リーズの田中碧は12月３日の第14節チェルシー戦で、決勝点となるゴラッソを決めた。１点リードで迎えた43分、ペナルティエリアの外でパスを受けると、右足を一閃。鋭いシュートをゴールネットに突き刺してみせた。日本代表MFのスーパーゴールはチェルシーのアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスがボールを失ったことがきっかけとなった。 英紙『The Sun』の記者は「ワールドカップを制した選手で、チェルシーの