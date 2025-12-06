明治安田J1リーグの最終節が6日に行われ、本拠地・埼玉スタジアム2002に川崎フロンターレを迎えた浦和レッズは4−0で快勝。良い時期も悪い時期もあった波乱のシーズンを7位で締めくくった。この試合で攻守にわたり圧巻の存在感を放った選手のひとりが、流通経済大学から今季加入したDF根本健太だ。今シーズン限りでチームを去るDFマリウス・ホイブラーテンとセンターバックでコンビを組み、左足からの正確なパスで攻撃の起点に