北中米ワールドカップの組分け抽選会が行なわれ、日本はグループFでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組となった。本稿ではグループステージ初戦で対戦するオランダを考察する。――◆――◆――北中米W杯で日本がF組で対戦することになったオランダは、言わずと知れた世界的強豪である。日本にとってW杯では2010年南アフリカ大会以来の顔合わせで、当時