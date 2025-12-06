現地12月６日に開催されるプレミアリーグ第15節で、田中碧を擁する17位のリーズが、遠藤航が所属する９位のリバプールとホームで対戦する。昇格組のリーズは今月３日の前節で、田中のゴラッソであり待望の初ゴールなどにより、クラブ・ワールドカップを制したチェルシーに３−１で快勝。降格圏からの脱出に成功した。一方、昨季王者のリバプールは、上位につける昇格組サンダーランドと1−１でドロー。今季の開幕当初こそ連