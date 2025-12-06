「写真集には、これまでとは雰囲気がガラッと変わり、オトナっぽいカットがたくさんあります。表情の変化を見ていただけたら嬉しいです」NMB48卒業から2年半。デビュー10周年を迎えた本郷柚巴。3冊めの写真集が今月10日に発売となる。かつてないオトナな姿で驚かせる彼女。11月には新しい髪型を披露したことが大きな話題となった。「ふと自分のなかで何か大きな一歩を踏み出したいと思い、髪の毛をバッサリ切りました。切ったお