昨年末にデビューし、グラビア界の新星として輝きを放つ山田あいに、活動1年めを振り返ってもらった。「この1年でたくさんのファンの方が山田を応援してくださって、実際に会う機会ができたことが嬉しかったです。グラビアを始めるまでは、いい加減でした。初めて食生活や健康を考えて過ごしたら、やるべきことをしっかりやるようになり、前より充実感も増しました！」写真集は、まさにデビュー1年めの総決算といえる。「写