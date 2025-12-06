2026年北中米ワールドカップの組み合わせ抽選会が、12月6日の未明にアメリカのワシントンで開催された。史上初めてカナダ、アメリカ、メキシコでの3カ国開催であることに加え、アメリカとしては1994年大会に続く2度めの開催。しかも、史上最多となる48カ国の参加ということもあり、開催前から大きな注目を集めていた。それを象徴するかのように、抽選会にはアメリカ4大スポーツのレジェンドが勢揃い。現役では、常に大谷翔